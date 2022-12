Cuatro claves para entender cómo seguirá la causa contra Cristina

Los juristas están divididos en este punto e incluso hay muchos especialistas que sostienen que los condenados por delitos de corrupción no pueden ser indultados. Sí es cierto que el Presidente no necesita esperar a que la condena quede firme para dictar un indulto. "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", había dicho antes de asumir Alberto Fernández.