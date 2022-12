Gran Hermano 2022: escandalosa denuncia de Julieta a la producción por sacar fotografías sin consentimiento

Mientras sus compañeros cocinaban, Poggio les contó a Nacho, Alfa y Marcos lo siguiente: “En la habitación escucho un ruido, miro y veo un celular pegado al vidrio y la cara. Como lo miro a los ojos, contacto visual, me tira un beso y se va para atrás, y no lo vi más”, explicó la bailarina. En ese momento, Alfa manifestó indignado: “Que aparezca un celular en el vidrio no está bueno, porque es una foto que te robó a vos, ojo”.