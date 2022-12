Romero pidió cambiar el nombre de su partido “P.E.R.O.N.”: “por culpa de Cristina nos odian”

"Pérdida de valores del peronismo"

El dirigente alfarista aclaró que su partido no se llamaba “Perón”, sino que la abreviatura de las letras iniciales arrojaban ese nombre. Remarcó también que los valores del peronismo se han tergiversado de la mano del kirchnerismo. “Hay una confusión entre kirchnerismo y peronismo, y no se lo puede distinguir, inclusive en Tucumán. Tucumán es kirchnerista, más allá de que (Osvaldo) Jaldo no lo mencione. Lo tienen a (Juan) Manzur como jefe de Gabinete”, dijo.