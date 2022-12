Cómo se monitorea a los tapires, “arquitectos” del ecosistema

El riesgo de los perros

Los tapires prácticamente desaparecieron por la cacería y por la destrucción del hábitat, cuenta Juliá. “Hace 80 años la yunga estaba bastante degradada. De Horco Molle a la Primera Confitería era zona de cultivos y estaba lleno de vacas el cerro”. En los 80 había 600 vacas; hoy sólo hay 120, dice. Y explica: “las vacas y los tapires no se llevan bien. Donde habita uno, no se encuentra el otro”. También en los tiempos anteriores al establecimiento del parque universitario Sierra de San Javier -que desde 1972 protege unas 14.100 hectáreas de yunga- hubo mucho desmonte. “Ahora la selva se ha recuperado”, explica. El tapir prácticamente no tiene predadores: los cazadores, los pumas -hay muy pocos- y los perros. “Hay temor por una jauría de cimarrones que anda por la zona y que ya cazaron dos ovejas cerca de la escuela”, cuenta. También se teme que las tapires puedan bajar cerca de la zona urbana de Yerba Buena y sean atacadas. “Las monitoreamos cada hora”, explica Saade.