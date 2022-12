Se requiere atención ante los episodios cardíacos

El deceso del futbolista de Atlético, Andrés Balanta, no sólo conmocionó al deporte en particular, sino también a la opinión pública en general. Las condiciones de joven, sano y vital que mostraba el colombiano acrecentaron la sorpresa y el dolor por lo sucedido, al tiempo que volvieron a instalar en la sociedad un término que no por conocido debe ser olvidado: la muerte súbita.