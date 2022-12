Martín Kohan: “Le seguimos llamando teléfono a un aparato que usamos como linterna, computadora, máquina de fotos, filmadora, telégrafo, reloj, grabadora”

-Me llevo muy bien: me gusta mucho hablar por teléfono. Extraño conversaciones telefónicas porque la gente está dejando de hablar y me voy quedando sin interlocutores. Además, la calidad del sonido del teléfono celular no es buena comparada con la del teléfono de línea. La intimidad del teléfono es algo que echo de menos. Tengo teléfono celular pero no es lo mismo que el de línea. A mí me gusta hablar “con” más que hablarle “a”. No me gusta el WhatsApp, por ejemplo, porque prefiero no estar todo el tiempo conectado a internet. Me funciona bien eso de tener internet cuando estoy en casa y no tener internet cuando salgo a la calle. Cuando se produjo el primer tramo de la pandemia y estábamos dentro de las casas quedé demasiado conectado a internet, más de lo que quería. Tuve que replantear eso. Entonces, si estoy en casa, hay internet. Pero necesito también tener otras escenas, como la mesa de un bar, en la que no estoy conectado a internet. Y si tengo que fijarme algo, me fijo después. Y si espero o tengo que mandar un mail, lo reviso o lo mando después. Esa escena de desconexión la necesito.