La muerte de Andrés Balanta: “Todos deben hacerse un chequeo antes de hacer una actividad física”

El cardiólogo explicó que las muertes relacionadas a lo cardiovascular, en los menores de 35 se debe a patologías congénitas que no fueron diagnosticadas, mientras que en los mayores de 35 se debe fundamentalmente a lo que se conoce como cardiopatía isquémica, es decir un infarto. “Este chico podría haber tenido una patología congénita no detectada, por algún motivo, no porque no fue al médico o porque el medico no la vio. Porque por ahí estaba muy bien estudiado, pero en el momento de esos estudios esa patología no estaba o no apareció, no había ninguna marca que nos podría predecir sobre una posible muerte súbita”, detalló Fitz Maurice.