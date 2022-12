Mundial de Qatar 2022: Messi rompió el silencio y habló sobre la amenaza de Canelo

Como se ve claramente en el video de la controversia, Messi intenta sacarse el botín izquierdo con su pie derecho y, al hacer el movimiento, desplaza la casaca que intercambió con Andrés Guardado. Tras ganarle a Polonia, el rosarino rompió el silencio sobre el enojo de Canelo: "No tengo que pedir perdón por nada, no le falté el respeto a nadie. Lo de Canelo fue un malentendido. Los que me conocen saben que no le falto el respeto a nadie", explicó el jugador.