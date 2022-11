Mundial de Qatar 2022: "Canelo" Álvarez reconoció un grosero error y le pidió unas sentidas disculpas a Messi

Que había dicho Canelo

Luego de que se viralizara un video en el que Messi simplemente se sacaba su botín (y por error tocó una camiseta de México) Canelo se enfureció. "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????", le preguntó a sus seguidores e, inmediatamente redobló la apuesta con una amenaza: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!. Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".