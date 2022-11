Las 10 claves del fallo de la Corte de Tucumán que habilita a Manzur a postularse como vicegobernador

"No se encuentra acreditado en este expediente que el Congreso Provincial del PJS en su carácter de 'autoridad máxima y órgano deliberativo representativo de la soberanía partidaria' (art. 25, inc. a, Carta Orgánica), de 'órgano superior del Partido' (art. 29, primer párrafo, Carta Orgánica) y de 'autoridad máxima partidaria de acuerdo a las normas jurídicas pertinentes' (art. 31, inc. l, Carta Orgánica) haya autorizado esta presentación cumpliendo con su potestad de 'fijar el programa de acción política' del Partido (art. 31, inc. a, Carta Orgánica). Tampoco consta que el Consejo Provincial lo haya hecho, en ejercicio de su función de 'dar directivas sobre la marcha, orientación o acción política y pública del Partido, conforme al programa que al respecto dicte el Congreso Provincial' (art. 37, inc. f, Carta Orgánica)", advirtieron los magistrados.