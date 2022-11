Mundial de Qatar 2022: el emotivo y premonitorio posteo en Facebook de Enzo Fernández defendiendo a Messi en 2016

Luego de perder la segunda Copa América consecutiva en 2016 con la Selección Argentina, Lionel Messi tomó la decisión más dolorosa de su carrera y lanzaba una bomba. "Pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales y no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, creo que ya está". El retiro de la albiceleste era un hecho, al menos en palabras. Por suerte, el tiempo lo ayudó a reflexionar y nada de eso pasó, pero mientras la medida estuvo firme, tuvo detractores y defensores. Quién iba a decir, que con 15 años, su actual socio en cancha, Enzo Fernández, sea uno de los que salió a consolarlo y apoyarlo.