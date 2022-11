La historia y el misterio de perderse

Hipócrates (460-370 a. C.), considerado el “Padre de la Medicina”, creía que el deterioro de la mente tenía una causa orgánica. Platón (428-347 a. C.) y su discípulo Aristóteles (384-322 a. C.) consideraban el daño cognitivo como una consecuencia inevitable de la vejez. Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.) escribió que “la memoria es el tesoro y guardián de todas las cosas”. Creía que el envejecimiento no necesariamente causaba la disminución del rendimiento mental, excepto en aquellos con una voluntad débil.