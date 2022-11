LA GACETA en Qatar: Diez historias de pura pasión celeste y blanca

2) Córdoba (capital). Walter Argañaraz y Viviana confiesan que, hasta aquí, la experiencia les está resultando complicada. “Decidimos ir a Bahrein para pagar menos por el hospedaje, pero estando ahí nos enteramos de que Bahrein y Qatar tienen rotas las relaciones. Entonces quisimos venir por tierra a través de Arabia Saudita, pero como no tenemos visa de ese país no pudimos pasar. Al final terminamos comprando un vuelo”, relata Walter. Y eso no es todo. También tuvieron inconvenientes para gestionar la hayya, el pase obligatorio que confiere el gobierno qatarí para circular por el país.