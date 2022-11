El recurrente peso de una deuda que crece

El Gobierno está recorriendo el último tramo de un año traumático en medio de la incertidumbre acerca de lo que sucederá con sus compromisos financieros, con la necesaria acumulación de reservas internacionales del Banco Central y con una inflación que no le ha dado tregua y que puede concluir 2022 en torno de un 100%. Gran parte del déficit fiscal nacional se concentra en los últimos meses del año y, sin la utilización de la emisión monetaria, la dependencia del mercado de moneda local para cerrar esa brecha es prácticamente total. Por otro lado, los vencimientos de deuda en pesos en el último bimestre, trepaba a un valor estimado en $ 1,7 billón. Con cierta ingeniería financiera, el Ministerio de Economía de la Nación trata de salir del paso, con una serie de canjes para ganar tiempo y descomprimir la situación presente. Sin embargo, esto no es más que postergar una solución que aún no se vislumbra como integral. El año electoral encontrará al Gobierno con necesidades financieras extras, propias de los años impares. La expansión del gasto público puede llevar a que la proyección del ministro de Economía, Sergio Massa, de estabilizar la inflación al 4% hacia abril no se cumpla. En este contexto, el Gobierno nacional necesita desactivar este cóctel de endeudamiento que puede acelerar la emisión monetaria y, por ende, la inflación. Independientemente de las urgencias electorales oficialistas, la Argentina requiere de un plan integral de estabilización de su economía para corregir el rumbo sin seguir hipotecando el futuro de su población.