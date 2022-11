Gran Hermano: Daniela se largó a llorar y habló sobre su vínculo con Thiago

En una charla con sus compañeras del reality, la joven reconoció que no sabe como lidiar con la situación. “Yo no quiero engancharme acá y después terminar afuera llorando separados y yo no vine a eso. Este es el sueño de mi vida, lo que menos quiero es estar sufriendo por una persona y él me dijo ‘yo no te voy a lastimar’”, admitió.