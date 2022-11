Madres, padres, maestros y maestras: no se pierdan estos libros

No me pasó de largo la lectura de Guía para la crianza en un mundo digital, de Sebastián Bortnik, investigador especializado en tecnología y seguridad informática. Bortnik nos invita a reflexionar sobre temas que nos inquietan a los padres: cuándo darles y de qué manera un teléfono celular a los chicos, qué hacer ante la “vida digital” o cómo podría ser un modelo de contrato para uso de internet. Trata ciberbullying y grooming: “Ningún caso me enseñó tanto sobre grooming como el de Micaela Ortega. Micaela tenía 12 años la mañana del 12 de abril de 2016, cuando se fue de su casa para no volver. Por la tarde, empezó lo que serían treinta y cinco difíciles días con la niña desaparecida: el sábado 28 de mayo fue encontrada sin vida. El de Micalea fue el primer caso de grooming seguido de muerte en la Argentina”, presenta Bortnik antes de recordar a Jonathan Luna, condenado a cadena perpetua por el crimen. Más de siete perfiles a su nombre en Facebook, menores de edad entre sus contactos. Mató a Micaela por negarse a tener relaciones sexuales. “A Mica no la mató Facebook”, aclara Bortnik. “Ninguna red social puede matar. Son herramientas que pueden utilizarse con buenas y malas intenciones. A Micaela la había matado un asesino”, escribe. Librazo.