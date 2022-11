Germán Martínez cruzó a Martín Guzmán: "Continúa eligiendo el camino de la imprudencia"

Guzmán y su salida del Gobierno

En diálogo con Neura, el ex ministro habló por primera vez de su salida del Gobierno. "Donde hay un punto de quiebre en la dinámica de la gestión es unos días antes del acuerdo con FMI. Cuatro días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación conmigo. No me atendía, o el secretario tampoco me atendía, la gente de su entorno con la que venía hablando. Entonces mandaba la información directamente por mensaje a alguien clave de su entorno", contó.