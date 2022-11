El crimen de Priscila Paz: “Llegamos a este juicio con pruebas muy fuertes”

Los familiares de algunos acusados también solicitaron que se escuche su versión. LA GACETA se contactó con los defensores presentes, pero hasta el momento, sólo dos de ellos eligieron hablar con nuestro diario. “Trataremos de dilucidar qué pasó ese día con Priscila. No puedo contar mucho más porque sería adelantar nuestra estrategia del caso. Hoy no hay nada claro sobre cómo la joven terminó en el lugar donde se la encontró, no se sabe si quienes la llevaron eran conocidos o no. Esperemos que con los testigos se pueda esclarecer estos interrogantes”, sintetizó el abogado Martín Arrudi, quien junto a su par Daniel Aveldaño defienden a Juan José Gómez. Los demás imputados son asistidos por la defensa pública.