Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su relación con Lionel Messi

Al referirse a su futuro a nivel selección, precisó: "es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo". "No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea", sentenció.