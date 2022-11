Oriana Junco mostró emocionada su nuevo hogar en Recoleta: “Soy vecina de Cristina Kirchner”

Pese a haber expresado públicamente que la situación del país no daba para más, la artista parece seguir apostando en Argentina. En julio de este año, Oriana había contado que estaba muy cansada de la crisis económica y que no veía un panorama alentador. “Siento que este país me queda chico en todo, no me entienden y todo es un disparate, desde los dirigentes que roban sin parar hasta los productores de televisión y radio”, expuso en su cuenta de Instagram.