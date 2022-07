Oriana Junco anunció que se va del país: "Esto no da para más"

A fines de marzo de este año, la mediática había sido entrevistada por Moria Casán y había contado: “Arranqué trabajando en Experiment, en búnker de relaciones públicas, tenía 17 años. Ahí conozco a Antonio Gasalla, a Marta Minujín y empiezo mi carrera, pero no quería que se mezcle con lo gay porque yo tenía miedo. Y me puse un disfraz durante 20 años, pero no es lo que yo quería”. “Yo siempre había querido ser mujer, cuando la veo bajar del avión a Bibi Ándersen, me dice: ´Tú eres una buena mujer, tú vas a ser una hembra´. Y yo me quedé mirándola, no lo podía creer. ´Qué atrevida, qué irrespetuosa´, pensé”, había rememorado.