Gran Hermano: los comentarios de Romina sobre Julieta que le valieron fuertes críticas

Hasta el momento, Romina Uhrig no era una participante que se caracterice por ser parte de la polémica en Gran Hermano. Incluso, la ex diputada se ubicaba dentro del grupo de los que mejor caen a los seguidores del reality, sin ser una de las preferidas. No obstante, con la difusión de un clip del programa que se transmitió este miércoles, su situación podría cambiar bruscamente.