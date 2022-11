Conocé los detalles del casamiento de Flor Peña y Ramiro Ponce de León en Salta

La wedding planner del evento es Claudia Villafañe -ganadora de un MasterChef Celebrity- quien posee desde hace años la empresa Eventos Plan V y se destaca hoy también en el ambiente de la gastronomía. “No sé si saldrá bien pero nos estamos divirtiendo un montón con Claudia organizando el casamiento”, dijo Florencia Peña días atrás en su programa mientras contaba algunos detalles de la fiesta. En un video que luego publicaron Claudia y Flor en sus redes sociales se la ve a Florencia divirtiéndose en un boliche: “Fui a la degustación sola porque Rama no podía, la comida es increíble, en un momento no podía probar más y le dije a Claudia: ´poné todo lo que quieras´. Yo soy dulcera y ya no podía probar más cosas pero con la mesa dulce me hice un lugar”.