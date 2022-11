México sigue sin hacer pie: perdió con Suecia en su último partido antes de Qatar

Para colmo, con Argentina como clara candidata a la primera clasificación del Grupo C, una gran parte de las chances de México de avanzar a octavos de final (instancia que no logra superar hace cinco Mundiales) dependen de vencer a Polonia en el debut del próximo martes a las 13. Sin embargo, la buena noticia para el "Tri" es que la patria de Robert Lewandowski no tiene grandes argumentos más allá de la potencia de su goleador.