Mundial de Qatar 2022: De Paul llevó un detalle romántico en sus botines, dedicado a "Tini"

Mientras tanto, las últimas horas se viralizó un fragmento de un show que la cantante dio en la provincia de Córdoba en donde se la escucha decir una frase que generó polémica: "Ustedes saben que a mí me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces te puede pasar de que tengas ganas de ese último beso", dijo la cantante para introducir, justamente, su canción "El último beso".