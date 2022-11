Mañana se conocerá el fallo en el juicio contra Barenbreuker

“El señor Barenbreuker no tuvo la intención de defraudar. No hay delito. De lo que sí es consciente es de que causó daños patrimoniales de distinta magnitud, pero desde el primer y hasta el último momento tuvo la intención de repararlos”, aseveró el defensor Carlos Varela Soria. Barenbreuker llegó a juicio luego de ser denunciado por varias personas que habían comprado departamentos en pozo pero que, en algunos casos nunca les fueron entregados, en otros la obra nunca empezó y hubo casos donde hubo entregas pero incompletas. Varela Soria reiteró: “Mi defendido siempre estuvo a disposición de los fiduciantes, El fuero penal no es el ámbito para resolver esto”. Y agregó: “Los edificios son como los hijos para un arquitecto, y él quería que nacieran y crecieran”, graficó. Y a continuación reclamó que, por culpa de las presentaciones de los querellantes, el Colegio de Arquitectos de Tucumán le había quitado de por vida la matrícula a Barenbreuker. “¿Cómo quieren que resuelva esta situación si no puede trabajar? Aquí se ha montado una escenografía y tanto el fiscal como los querellantes lo único que quieren es ver la foto de Barenbreuker esposado en la tapa de LA GACETA”, afirmó. El fiscal Carlos Saltor había pedido 9 años de prisión y los querellantes, Luis María Rizzo, Rosa Nosseti y José Gerónimo Paz, pidieron 12 años de prisión.