El “Rojo” fue una Ferrari en el primer Seven de Yerba Buena

“No nos esperabamos un resultado así”, admitió Alves Rojano. “Creo que fue producto de la concentración con la que entramos a jugar. En el seven, y más en una final, no te equivocar. Fue fundamental haber hecho una buena diferencia en el primer tiempo. Además, tenemos una buena defensa, en la que hemos trabajado”, desgranó Franco las virtudes de este Tarcos que ya desde hace varios años se posicionó como una de las potencias de seven de Tucumán. La otra, Huirapuca, no participó de la competencia. No obstante, seguramente se cruzarán en el Seven de Tafí del Valle, cuya reconquista ya está en los planes de los “Rojos”.