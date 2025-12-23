Que no se naturalice la violencia en el fútbol

Es crucial entender que el enojo, la frustración por un resultado adverso o un fallo injusto, forman parte de un deporte tan popular como es el fútbol. Lo que no es aceptable es que esto se traduzca sistemáticamente en agresiones físicas o verbales, en amenazas y en la normalización de la violencia como respuesta. Los clubes y sus dirigentes tienen la responsabilidad ineludible de educar a sus parcialidades, de sancionarlos llegado el caso y de canalizar los reclamos por las vías institucionales y legales. La violencia en el campo de juego y en las tribunas es un cáncer que socava los cimientos del deporte y aleja a las familias de los estadios.