Mundial de Qatar 2022: se filtró la lista de artistas que actuarán en la ceremonia inaugural

De confirmarse, sería la cuarta presencia de Shakira en un Mundial luego de las canciones que entonó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La artista colombiana se estrenó en Alemania con un tema que realizó con la ayuda del rapero Wyclef Jean, una canción que tuvo la acusación de plagio por parte de Jerry Rivera, concretamente cuando suenan trompetas de fondo. Aunque en ese Mundial el tema oficial fue The Time of Our Lives interpretado por Il Divo y Tony Braxton.