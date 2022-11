Pese a los roces internos, Juntos por el Cambio se relanza el martes en Tucumán

Pero aunque aquella resolución se difundió con tono de cierre definitivo, lo cierto es que la legislación de Tucumán no contempla tal metodología para las internas. De hecho, la ley no deja margen para la libre interpretación. “El voto es secreto y no obligatorio. Pueden sufragar en la elección interna de un partido político, frente o alianza todos los ciudadanos domiciliados en el distrito electoral al que corresponden los cargos públicos para cuya cobertura se pretende nominar candidatos, siempre que se encuentren afiliados al respectivo partido o partidos integrantes del frente o alianza”, dice el inciso 3 del artículo 42 de la Ley N° 5.454 (De Partidos Políticos).