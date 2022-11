Silvia Arazi: “la memoria es ficción, y una embustera”

- Ella me dice en un momento: “¿te diste cuenta que quien dice las cosas más terribles es la madre?”. Eso me lo dijo después de leer el primer borrador de la novela. Sus palabras me dejaron pensando. Yo le describía a mi mamá como un ángel, dulce y suave, pero cuando me dijo esa frase me hizo reflexionar. Escribir sobre mi madre fue una revelación ya que me ayudó a verla de otra manera, no tan idealizada, y pude también rever la figura de mi padre, incluso de mí misma.