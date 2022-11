Causa Memorándum con Irán: familiares de víctimas del atentado a la AMIA exigieron juicio a Cristina Kirchner

La causa primero había sido archivada por el juez Daniel Rafecas, por inexistencia de delito. Luego, la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio, que dictó el procesamiento para la vicepresidenta y para otros 11 acusados -entre ellos, el actual senador Oscar Parrilli; el ex piquetero Luis D'Elia; el ex canciller, ya fallecido, Héctor Timerman; el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini-. Bonadio, incluso, había dispuesto la prisión preventiva para la vicepresidenta, pero esto no se concretó, debido a sus fueros como senadora; Zannini y D'Elia, sin embargo, sí estuvieron detenidos.