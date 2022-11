Por la helada tardía declararán los Valles Calchaquíes como zona de desastre

La propietaria de la bodega Luna de Cuarzo advirtió que debido al fenómeno climático que afectó a gran parte del país los bodegueros tucumanos no tienen dónde comprar materia prima. “Antes con una helada tardía o un granizo, se compraba uvas donde no había ocurrido el fenómeno. Pero hoy toda la zona está afectada: el Valle Calchaquí, Santa María… El menos afectado es Cafayate, pero ahí están las grandes bodegas. Quizá Hualfín o Belén, pero no hay de dónde sacar materia prima”, planteó.