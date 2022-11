Serán candidatos en 2023 y temen por el impacto de los acoples en la elección tucumana

El legislador, que será candidato a gobernador en 2023 reconoció que “a mayor cantidad de acoples, hay un porcentaje extra de votos para la fórmula de gobernador y vice”. “Lo que está en duda es la transparencia, porque no todos los partidos pueden tener acceso a un sistema como hoy lo plantea la ley electoral”, dijo. No obstante, apuntó contra el clientelismo político. “Se instaló con fuerza en los últimos 25 años. Eso nos pone dos escalones más abajo a los partidos más chicos, cuando no debería haber ningún tipo de desventaja en una elección”, advirtió.