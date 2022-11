Cambio climático: Si no hay un pacto peligra la población

Mientras sigue la guerra rusa en Ucrania, y las protestas ocupan los titulares en Irán, de cara a la COP27, la cumbre sobre el clima en Egipto, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los líderes mundiales están perdiendo de vista la “lucha a vida o muerte” para frenar el cambio climático. Dijo que si no se llega a un “acuerdo histórico” sobre el clima entre los países más ricos y los que están en vías de desarrollo, la población mundial estará condenada. A horas de la inauguración de la Conferencia de las Partes (COP27) sobre el cambio climático en Sharm el Sheij, Egipto, Guterres recordó cómo hace diez años los países desarrollados se comprometieron a aportar a las naciones más pobres del mundo un total de 100.000 millones de dólares para 2020 en concepto de ayuda a la protección climática, una promesa que no se cumplió. “No hay forma de que podamos evitar una catástrofe si ambos no logran alcanzar un pacto histórico en este sentido... Porque al nivel actual, estaremos condenados. Ante todo lo que sucede, tenemos dos opciones: o la acción colectiva o el suicidio colectivo. Está en nuestras manos”, dijo en una entrevista con el diario británico The Guardian, recogida por la agencia Europa Press.