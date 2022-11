La libertad en América enfocada desde España

Escuchamos a muchos de los principales editores españoles. Pepa Bueno y Borja Echevarría, de El País; Alejandro Lasso (El Confidencial); Fernando De Yarza, (El Heraldo); Ignacio Escolar (Eldiario.es). Por la noche, el azar hace que me toque sentarme en una mesa al lado de su padre, el mítico Arsenio Escolar, quien me cuenta anécdotas únicas del último medio siglo español. Juan Luis Cebrián, ex director de El País, advierte la inercia de nuestras sociedades hacia los extremos. “Europa va hacia la extrema derecha, América latina hacia la extrema izquierda”, apunta. “Los medios –complementa- son esenciales para el mantenimiento de la democracia pero hoy la democracia no responde a las expectativas de los ciudadanos. Periodismo y democracia están en crisis”.