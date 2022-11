Orígenes y evolución de la postergación de las mujeres

Gerda Lerner (Viena, 1920 – Madison, 2013) fue una historiadora, ensayista y autora de ficción. Pionera en la investigación sobre la historia de las mujeres, fue una de las fundadoras de esa disciplina. En la Universidad Sarah Lawrence estableció el primer máster en Historia de las Mujeres, e introdujo el primer programa de doctorado sobre el tema en la Universidad de Wisconsin-Madison. También trabajó en la Universidad de Duke y en d Columbia. Fue presidenta de la Organización de Historiadores de Estados Unidos. La creación del patriarcado, publicada originalmente en 1986, es su obra más conocida. Además, es autora de The Woman in American History, The Creation of Feminist Consciousness y Why History Matters, entre otros libros.En 2011, con 91 años, participó en el movimiento Occupy Wall Street.