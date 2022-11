Guillermo Saccomanno: “En la literatura habría que juzgar si se corrió o no un riesgo”

El punto de partida de Esperar una ola es un relato ya presente en Cámara Gesell (2012), un libro en el que “la realidad estaba circunscripta a un territorio completo, preciso y que era un pueblo de la costa: Villa Gesell, donde vivo. Y donde entraban diferentes clases, diferentes situaciones, diferentes historias y diferentes extracciones de clase. Pasaron varios años desde entonces, he escrito varias novelas antes y después, pero muchas veces yo siento que estoy en crisis con el género novela. ¿En qué sentido? En que me cuesta leer novelas de mis contemporáneos. A veces abro dos libros nacionales y me encuentro con que no hay una identidad en las escrituras, como que pasás de uno a otro y te da la sensación de que la voz es la misma, de que no hay una voz propia, no hay una búsqueda de registro, no hay un cuestionamiento del lenguaje, no hay un poner en tela de juicio las herramientas que estás usando”.