Cuidemos la salud mental de los deportistas

Se considera que los deportistas son personas que se sienten en la obligación de cumplir con las expectativas ajenas. Cuando no lo consiguen, la frustración y la depresión los invade. Y si a eso se suma la escasa tolerancia de cierto sector del público ante la falta de resultados, la situación se torna seria. La violencia que se ejerce, por ejemplo, en las redes sociales o en los propios estadios contra los futbolistas que no rinden en sus equipos, genera en estos procesos de crisis psicológicas de los que no siempre logran salir. La importancia del acompañamiento profesional a los deportistas no debe ser relativizada. La alta competencia conlleva el estrés en sí mismo. El desafío está en cómo manejarlo. La presión también se dispara mucho sobre el desorden de ansiedad. En suma, todo se convierte en un sufrimiento que imposibilita una calidad de vida normal.