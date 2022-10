El Gobierno nacional confirmó que evalúa un bono de fin de año para trabajadores privados

"Es algo que está en la mesa de negociación y no veo por qué no, ya es uno de los instrumentos que tenemos como alternativa", dijo la funcionaria en radio FutuRöck, tras ser consultada sobre las expresiones del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro sobre la posibilidad de un bono. Igualmente aclaró que "no se habla de una suma fija, sino de un bono de fin de año"”.