Una tucumana cumplió el sueño de muchos: estar con Coldplay

Jin, invitado especial

El coreano escribió un tema con Chris Martin

Esta noche será uno de los shows más esperados de Coldplay en el país, y por partida doble. Será una de las dos funciones que se proyectarán en salas de cine de todo el mundo, con transmisión en directo, y estará como invitado especial Jin, el integrante del supergrupo de k-pop BTS, quien a fin de mes se alejará de la banda porque debe hacer el servicio militar obligatorio por 18 a 21 meses, como todos los ciudadanos de Corea del Sur (el cantante tiene 30 años y es el mayor entre sus integrantes, que hasta su vuelta encararán proyectos en solitario). La visita no se vincula con su retiro momentáneo de la música, sino porque Jin es coautor de “The Astronaut”, el tema que escribió como solista junto a Chris Martin y que estrenará en River Plate, aunque ya hubo un teasser de adelanto a través del canal del YouTube de la compañía Hybe Labels y que hoy ya estará sonando íntegro en todas las plataformas digitales. Kin Seok-jin (como es su nombre completo) había recibido la invitación para el viaje del propio Martin. “Interpretar esta canción allá suena increíble. Voy a hacer todo lo posible para que pase, porque sos mi superestrella”, le respondió y así se hará. Llegó a la Argentina el miércoles, y ayer ya estuvo ensayando con los británicos en el Monumental (anoche no hubo show). No será la primera experiencia conjunta, ya que BTS y Coldplay colaboraron el año pasado en “My Universe”, que encabezó la lista Billboard de las 100 mejores canciones de 2021.