Coldplay deslumbró y conmovió en su debut

Entre esos inconvenientes, no se refería sólo a los enunciados. Los miembros del Coldplay militan en contra de la contaminación y por el ambiente; por ello, el vocalista los instó a que salten sobre un piso cinético y pedaleen en bicicletas fijas para generar energía, con la cual alimentar algunos de sus equipos. Hubo más instrucciones, como cuando en “Adventure of a lifetime” marcó los tiempos para saltar todos al unísono; en “Yellow”, que se vincule el público de la popular con el de las preferenciales; que apaguen los celulares en “A sky full of stars” para poder sentir “la energía que hay alrededor, una canción solo con nuestras almas, cuerpos y voces”, sin aparatos que la interfieran y para pedir los coros de temas como en “Paradise”. En su recorrido no faltó ningún clásico, aunque el recital haya tenido como eje su nuevo material, “Music of the Spheres” (el logo de difusión es la imagen redonda de esta nota): entre otros sonaron “Viva la vida” (uno de los más coreados), “The Scientist”, “Nobody said it was easy” y “Sparks”, junto a los nuevos ”Infinity Sign”, “Humankind” o “My Universe”, con los BTS en las pantallas, y como anticipo de la intervención del coreano Jin el viernes.