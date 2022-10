Recital histórico de Coldplay: el encuentro inolvidable de Chris Martin con Jin

En “A Sky Full of Stars”, la banda pidió -como en shows anteriores- que se apagaran lo celulares, se dejaran las pantallas y se disfrutara un momento único en la vida, lejos de los móviles. En el coro del tema, el lugar se iluminó con varios colores, mientras aviones pasaban por el cielo para redondear un recuerdo único. En “Somenthing just like this”, Martin sorprendió al presentar y cantar la canción en lenguajes de señas. El grupo avanzó por la pasarela sobre el campo general para entonar un par de temas que, dijeron, eran los que usaban para practicar en sus inicios, “antes de los estadios”, antes de la “fama”. El instante fue aprovechado para compartir un mensaje sobre la situación global, sobre cómo el mundo es cada vez más aterrador, pero que se puede demostrar que aun existen momentos de unión y paz. Hubo la participación especial de dos artistas que entonaron una canción en árabe sobre la libertad, la importancia de que las mujeres sean escuchadas y enviaron fuerzas a las afectadas por las protestas en Irán.