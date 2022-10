Rodríguez Larreta, sobre Cristina Kirchner: "No se hace cargo de su propio Gobierno"

Por último, Larreta dejó un mensaje de precandidato. "Salir de la grieta y recuperar el valor de la palabra deberían ser prioridades para todos los que tenemos un rol en la vida pública argentina". "En mi caso, estoy totalmente comprometido con ambas cosas y ustedes me han visto hacerlo siempre. Creo que ese es el camino y de ahí no me voy a mover", finalizó.