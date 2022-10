¿Quién es el verdadero padre de L-Gante y cómo es su relación actual?

En otro tramo de la charla, el padre del artista se refirió a los dichos de su hijo sobre su persona. “Lo que dijo fue con desprecio y ese es mi enojo porque yo no hablo y la verdad que no tienen nada que hablar, menos con ese desprecio-insistió-. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando, por eso no lo llamé más y él tampoco me llamó. Más que ofendido me sentí dolido”, aseguró.