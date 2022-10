Ciudadanía italiana: cuánto debe pagar un argentino para tramitarla

Cuáles son los requisitos para hacer el pasaporte italiano



Al igual que para la ciudadanía italiana, no es posible "elegir" la sede consular en la cual tramitar el pasaporte italiano, sino que debe gestionarse en el consulado o municipio italiano correspondiente al domicilio real y legal del interesado.

Por otra parte, cada interesado debe haber regularizado previamente sus datos en el anagrafe consular y haber realizado la inscripción en el AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero) y en Fast IT, ya que de no ser así, el consulado no podrá gestionar el pasaporte.

Para obtener el pasaporte es necesario reservar un turno de "solicitud de pasaporte" (cita virtual) y, sólo posteriormente –recibido el código del portal– un turno de "entrega de pasaporte" (cita presencial) como se explica a continuación.