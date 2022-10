Cartas de lectores II: plus médico

El miércoles a la mañana en la peatonal y 24 de Septiembre, una ignota agrupación de “Trabajadores pasivos” (o trabajan o son jubilados), bajo la protección de un Sindicato de Jubilados y Pensionados, a viva voz y con carteles manifestaban que “El plus médico es un delito”. Desconozco la doble intención de tal pregón, ya que es sabido que el culpable de la existencia del “plus” no es precisamente el médico sino las obras sociales (especialmente las sindicales y las estatales) que pagan miserias al galeno al que le llevó años y esfuerzos tener la sabiduría del arte de curar. Y conste que no soy médico pero por la experiencia laboral que tuve puedo afirmar que son estas últimas organizaciones las que medran con el pago justo de las prácticas médicas.