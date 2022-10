Ganancias: se podrán deducir los gastos educativos

La modificación impactará en el formularia 572 (Siradig) que corresponde a los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y quienes ejercen cargos públicos (sujetos de la 4ta categoría, artículo 82, inciso a, b y c) ya que hasta el momento no existía un ítem específico para deducción de gastos en educación. “Lo que se incorporó, previamente, es que no se grabe con Ganancias el recupero de cuotas sociales que tengan los contribuyentes en gastos de guarderías y jardines de infantes de sus hijos”, explicaron los autores de la iniciativa.