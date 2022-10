La lista de prohibiciones (y permitidos) que tendrán los argentinos que viajen a Qatar

Pese a que el mundo fue relajando los protocolos Covid para ingreso y desplazamiento de los visitantes, en Qatar hay que llegar con un PCR negativo hecho 48 horas antes de embarcar o un test de antígenos realizado en las 24 horas previas. No hay cuarentena y se debe bajar otra aplicación (Ehteraz) en la que es requisito cargar el esquema de vacunación: permite el ingreso, por ejemplo, a lugares públicos cerrados. Aún no fue confirmado oficialmente, pero por el momento no exigen el esquema de vacunación completo.