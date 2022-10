Por la causa AMIA, piden la captura del vicepresidente iraní

No es la primera vez que un acusado por el atentado a la AMIA y con pedido de captura internacional circula por el mundo sin ser detenido. En su momento, Hadi Soleimanpour estuvo en Londres, y la Justicia británica rechazó detenerlo. El ex ministro de Defensa y ahora de Interior, Ahmad Vahidi estuvo en Venezuela y en Bolivia. El ex canciller Ali Akbar Velayati, sin alerta roja pero sí con pedido de detención, estuvo en Rusia.